«Ее величество многодетная семья». Конкурс под таким названием прошел в средней школе №16

Каждая семья – это собрание талантов. Каждая многодетная семья – это многочисленное собрание этих самых талантов. В школе № 16 большим семьям предоставили возможность не только продемонстрировать все свои скрытые и явные способности, но и посоперничать между собой. Конкурс «Ее величество многодетная семья» в школе состоялся впервые. Он позволил проявить артистизм, творческие способности, кулинарное мастерство и, конечно, умение действовать в стрессовой ситуации четырем многодетным семьям. Мамы и папы, сестренки и братишки. К выступлению готовились все вместе, а вот нервничали и переживали больше взрослые. Конкурс – это испытание. А, как известно любые трудности, которые преодолеваются вместе, объединяют и сплачивают. Жюри, в составе которого педагоги школы, было непросто принять решение. Ведь даже выход на сцену для многих семей – уже победа. Но в любом соперничестве есть победитель. На этот раз им оказалась семья Иваненко.