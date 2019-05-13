Основные задачи: проверка установки и размещения дорожных знаков, в том числе временных, с целью определения их соответствия требованиям действующих нормативно-правовых актов. В связи с этим, Госавтоинспекция обращается ко всем гражданам!!!
Если вы заметите:
временные дорожные знаки в местах завершения ремонтно-строительных работ;
дорожные знаки, пришедшие в негодность;
железнодорожные переезды, без установленных дорожных знаков.
ЛИБО У ВАС ИМЕЮТСЯ ЗАМЕЧАНИЯ ПОДОБНОГО РОДА, сообщите об этом в Управление ГАИ УВД Гомельского облисполкома, прислав фото-видео материалы на адрес сайта: [email protected] с указанием конкретного месторасположения недостатков.
Рубрика: Новости
До 10 июня на территории Гомельской области ГАИ проводит профилактическое мероприятие «Контроль – дорожный знак!»
13 мая 2019, 20:04
Основные задачи: проверка установки и размещения дорожных знаков, в том числе временных, с целью определения их соответствия требованиям действующих нормативно-правовых актов. В связи с этим, Госавтоинспекция обращается ко всем гражданам!!!