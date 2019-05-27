Детский травматизм. Берегите своих детей

Лето – период долгожданных школьных каникул и отпусков. А также время, когда дети чаще остаются без присмотра. Мозырские педиатры вновь напоминают мозырянам о главных опасностях, которые могут подстерегать их чадо в быту.

Прошлая неделя ознаменовалась для Мозырщины страшным происшествием. В поселке Криничный из окна третьего этажа выпал двухлетний малыш. Ребенок оперся на москитную сетку. Сейчас он в Гомельской больнице. За его жизнь и здоровье борются врачи. Они же не устают напоминать – долгожданное лето таит множество опасностей. Качели-карусели, велосипеды-ролики, открытые окна, открытые водоемы, высокие качели и высокий риск различных травм.

Еще один бич – ожоги. Дети переворачивают кастрюли с кипятком, горячие напитки. В зоне риска – дети от года. По последней информации, в Гомеле с начала сезона отключения горячей воды ожоги кипятком получили пять малышей. Главная причина всех происшествий – родительская беспечность. Педиатры не устают напоминать: жизнь и здоровье ребенка – это то, о чем нельзя забывать ни на минуту.

Лидия Потар, Юрий Горобец. ТКМ