Депутаты Мозырщины собрались на очередную сессию

Очередную сессию Совета депутатов 26 созыва посвятили обсуждению хода реализации в районе Государственной программы «Образование и молодежная политика на 2016 – 2020 годы». Кроме народных избранников в зале представители исполнительной власти во главе с председателем исполкома Еленой Павлечко, члены райисполкома, руководители предприятий и организаций, члены молодежного парламента, мозыряне, состоящие в резерве кадров.

Кстати, если говорить цифрами, то в районе проживает почти 32 тысячи человек в возрасте от 14 до 31 года – это 24% от общего числа мозырян. В рамках регионального Комплекса мероприятий ведется работа по выполнению 15 целевых показателей в рамках 7 подпрограмм. Охватывают они не только молодое население, но и самых юных мозырян. Так подпрограмма «Развитие системы дошкольного образования» направлена на доступность и качество обучения. Проблемный момент – дефицит мест в городских садах «шаговой доступности». На сессии озвучили меры, которые предпринимаются в этом и других направлениях образования и молодежной политики, а так же о перспективных планах. Обсудили депутаты и ряд рабочих вопросов.