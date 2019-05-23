Департамент охраны распахнул свои двери для студентов Мозырского педагогического, в рамках Дня открытых дверей

Средства защиты и настоящее милицейское оружие. Бронежилеты и каски, наручники и автомат Калашникова. Причем, все это можно было не только посмотреть со стороны, но и померять, подержать в руках и сделать необычные фото, которые наверняка наберут множество лайков. А вот свои лайки будущие педагоги отдали выступлению кинологов и их четвероногих напарников. Знакомство с Мозырским отделом Департамента охраны проходило в настолько занимательной форме, что некоторые студенты задумались о смене будущей сферы деятельности. В принципе, на такую положительную реакцию со стороны студентов сотрудники Департамента охраны собственно и рассчитывали. Ведь День открытых дверей – это своего рода промоакция, цель которой – воспитать себе достойную смену.

Молодой, образованный, амбициозный, крепкий физически и морально устойчивый. Это образ идеального сотрудника Мозырского отдела Департамента охраны. Если вы подходите под эти критерии, вас ждут вместе с резюме в отделе кадров.