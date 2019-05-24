Мозырщина отметила День славянской письменности и культуры. Памятной дате посвятили крестный ход с участием священнослужителей Туровской епархии, школьников и верующих мозырян.

День славянской письменности приурочен ко Дню памяти святых равноапостольных Кирилла и Мефодия, создавших старославянскую азбуку. Это христианские проповедники и миссионеры, просветители славянских народов. В Мозыре День славянской письменности отмечают Крестным ходом. Духовенство Туровской епархии во главе со своим архипастырем, владыкой Мозырским и Туровским Леонидом, представителями общественности, педагогами, школьниками и кадетами проходят от Свято-Михайловского кафедрального собора до Преображенского храма на Замковой горе. В пресс-релизе епархии отмечается, такое мероприятие в полной мере содействует укреплению совместных усилий Церкви и государства в деле духовного и культурного возрождения нашего народа, тем более, что Туровская земля, центром которой ныне является город Мозырь, наравне с древним Полоцком он по праву считается колыбелью культуры и духовности белорусского народа.