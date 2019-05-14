День охраны труда в «Автобусном парке №2»

Предприятие в следующем году отметит юбилей – 65 лет. К памятной дате готовятся заблаговременно. Знакомство с автобусным парком представительная делегация начала с музея, передвижного. Автосторожил, Икарус, 1982 года выпуска, еще на ходу и вместил в себя раритетную экспозицию. Экспонаты собраны по крупицам. Здесь и архивные фото, и дорогие сердцу награды, и вещи, которые вышли на заслуженный отдых, а сейчас являются напоминанием о трудовом прошлом. После знакомства с мобильным музеем, участники семинара приступили к основной теме, а это – тема безопасности. Автобусный парк № 2 – один из самых крупных автоперевозчиков в Гомельской области. Так сказать в автоштате более 162 автобусов разной модификации и вместимости. Основная деятельность – пассажирские и грузоперевозки. По словам администрации, здесь делают все возможное, чтобы сохранять высокое качество транспортных услуг и обеспечивать безаварийную работу. Перед выходом на рейс каждый водитель в обязательном порядке проходит медицинский осмотр, свой медосмотр, а точнее детальный технический осмотр есть и у каждого транспортного средства. На кану – жизни людей, поэтому контроль – прежде всего. Проведение Дня охраны труда на одном из автотранспортных предприятий – это не случайность, за последнее время в Мозырском районе в этой сфере произошло несколько несчастных случаев. Участники выездного Дня охраны труда подробно ознакомились с работой автобусного парка, итоги подводили уже на пленарном заседании. Такая форма работы позволяет обменяться опытом, узнать о законодательных нововведениях и в очередной раз акцентировать внимание на то, что безопасные условия труда – это основа основ.