День открытых дверей на Мозырском машиностроительном заводе

День открытых дверей прошел на Мозырском машиностроительном заводе 26 мая, и собрал сотни гостей – от самых маленьких до взрослых.

В воскресенье 26 мая Мозырский машиностроительный завод отменил пропускной режим и распахнул даже не двери, а огромные ворота для всех желающих. День открытых дверей собрал сотни гостей – от самых маленьких, для которых специально организовали катание на «Веселом паровозике» и анимацию, до взрослых, которых больше интересовали концерт и экскурсии по производственным цехам. Уникальной возможностью показать свое место работы, не преминули воспользоваться заводчане. В корпус №2 механического цеха и на участок сборки гусеничных тракторов заводчане они приводили жен, мужей, детей, родителей, друзей.

Программу машиностроители продумали тщательно: здесь и зажигательный мини-концерт заслуженного любительского коллектива Беларуси «СВАЯКI», и красивые показательные выступления спортсменов и танцоров, и конкурсы для самых смелых и энергичных. Вместо настольного хоккея – гонки на тракторах, в которых принимали участие целые семьи. Такими же большими и дружными компаниями собирали в единую картину кубики с изображением техники. Прикоснуться к истории завода можно было на тематической фотовыставке. Огромное количество снимков гости Дня открытых дверей сделали на презентационных площадках. Ведь не часто есть возможность «селфиться» на фоне новейшей техники. Кстати, вход посторонним на территории заводов в этот день разрешили на всех десяти предприятиях холдинга МТЗ.

Екатерина Юрченко, Светлана Грудько, Вячеслав Пересыпкин. ТКМ