Браконьер из Наровли плавучими сетями во время нереста наловил почти 40 килограммов рыбы

Во время проведения полевого контрольного мероприятия сотрудники инспекции охраны животного и растительного мира задержали браконьера. Мужчина рыбачил в Наровлянском районе на реке Припять с деревянной лодки двумя плавучими сетями из капроновой нити. И все это во время официального запрета на лов, который был введен в связи с нерестом. Рыбак знал, что он нарушает закон, поэтому он постарался избавиться от улик и попытался утопить орудия. Однако инспекторы сети нашли. Сейчас это доказательства вины браконьера. Кстати, в тот день он поймал почти 40 килограммов рыбы. Вред, причиненный окружающей среде, составил свыше 7 тысяч белорусских рублей. Стоимость улова 153 рубля. Помимо выплаты внушительных сумм, браконьеру придется нести уголовную ответственность. Максимальное наказание за такого рода преступление – до 6 лет тюрьмы и штраф