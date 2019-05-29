Безбарьерная среда

На этой неделе социальные сети всколыхнуло скандальное видео, которое выложил в интернет мозырский инвалид-колясочник. Парень демонстрирует неудобства, которые ему пришлось пережить, посещая туалет в одном из отделений городской больницы. В объективности видео разбиралась наша съемочная группа.

Вот это видео, размещенное в социальной сети Вконтакте, наделало немало шума. На нем инвалид-колясочник демонстрирует, с какими трудностями ему приходится сталкиваться, чтобы посетить туалет в отделении неврологии Мозырской горбольницы. Под видео немало гневных комментариев. Сами медики говорят, что этот сюжет вызвал у них недоумение. Работа по созданию безбарьерной среды в больнице ведется постоянно. Уже начиная с приемного отделения пациент с особыми потребностями может беспрепятственно посетить любой кабинет. Специальные знаки есть и на санузлах. Широкие проемы, отсутствие порогов, поручни. В больнице ремонт ведется практически без остановки. Здание понемногу перекраивают согласно современных требований. На центральном входе в 2019 сделали совсем недавно.

Рассказывает Сергей Ганкович, главный врач УЗ “Мозырская городская больница”: «Ежегодно в каждом отделении горбольницы мы стараемся проводить ремонт минимум одной палаты, чтобы люди с ограниченными возможностями могли нормально передвигаться и себя обслуживать. В частности, сейчас мы находимся в отделении медреабилитации, где лечение проходят пациенты с инвалидизирующей патологией. Здесь организовано 2 палаты, туалет и душевая для пациентов с ограниченными возможностями. В других отделениях мы тоже организуем доступ в любые помещения, туалеты, диагностические кабинеты».

Вот тот самый туалет, который попал на кадры скандального видео. Двери действительно очень узкие. Но медики поясняют, совсем рядом в палате есть другой санузел. И его парень мог посещать беспрепятственно. Подобные помещения – это наследие прошлого. Первый корпус построен еще в 1979. Тогда строительные нормы были совсем другими. Старое здание не всегда удается перепланировать по-новому. Но за последние несколько лет больница заметно изменилась.

Рассказывает Сергей Ганкович, главный врач УЗ “Мозырская городская больница”: Мы стараемся сделать безбарьерную среду, ведь там, где свободно и медперсоналу легче работать. Изменилось много и мы на этом останавливаться не собираемся».

Дмитрий Пивоварчик в коляске уже 14 лет. Сегодня он находится на лечении в той же неврологии. Мужчина рассказывает, к помощи со стороны старается прибегать крайне редко, и речь не только о больнице. Дома даже сам садит огород. Скандальные кадры видел своими глазами. Насчет их объективности говорит так:

Рассказывает Дмитрий Пивоварчик: « Это просто человек…я не знаю почему он так… Попасть можно везде – в душ в туалет, я везде попадаю сам. Без посторонней помощи. Спуститься в магазин, везде, полностью. Я в травматологии лежал – там тоже самое. Я везде попадаю. Тут никаких проблем нету ни в чем. Если его что-то не устраивает – это уже его трудности».

Трудности здесь готовы преодолевать совместными усилиями. Администрация больницы готова выслушать любые замечания. Правда, если они будут обоснованы. Конструктивная критика и подсказки со стороны колясочников только приветствуются. Ведь проблем еще немало. И только взаимодействуя можно сделать среду в больнице по-настоящему безбарьерной.

Лидия Потар, Олег Фицнер. ТКМ