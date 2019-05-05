5 мая 98 лет исполнилось ветерану Великой Отечественной войны Татьяне Никитичне Барбылевой. Поздравить бывшую военную медсестру пришли представители депутатского корпуса, общественных организаций, частного бизнеса и журналисты.

На долю молодого врача Татьяны Барбылевой в далекие 40-вые выпало много страшных дней. Она не воевала на переднем крае, но прошла войну от начала и до конца: через Беларусь, Польшу, Чехословакию. Где и встретила ту самую, великую и долгожданную Победу! Всю войну Татьяна Никитична ухаживала за ранеными. Крови своей не жалела в прямом смысле: на зов стать донором откликалась моментально. Благодаря ее самоотверженным усилиям восстановили здоровье, возвратились в строй и продолжали биться с врагом сотни советских солдат и офицеров. Там же, в медсантроте встретила будущего мужа, тоже врача. 5 мая ветерану Великой Отечественной войны исполнилось 98 лет. Гостей с цветами и подарками Татьяна Никтична принимала с самого утра. С хорошим настроением и улыбкой. В числе гостей – и представители частной компании «Белпласткомплект», которая в этом году присоединилась к поздравлениям мозырских ветеранов. Дарили подарки не просто хорошие, а действительно нужные и полезные. Одному ветерану поменяли окно, другому – входную дверь. Татьяне Барбылевой ко дню рождения привезли и собрали набор мебели для прихожей. Время за душевной и теплой встречей пролетело незаметно. Татьяна Никитична призналась, лучшим подарком для нее было и остаются забота и внимание многочисленных гостей.

Екатерина Юрченко, Светлана Грудько, Виктор Цырулик, Юрий Горобец. ТКМ