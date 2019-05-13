Пожароопасная обстановка стабилизировалась. Нынешний апрель в Беларуси был самым сухим за последние 75 лет. За этот месяц в среднем по стране выпало 7 мм осадков, что составляет чуть более 18% климатической нормы. Высокая пожарная опасность была обусловлена засушливой и ветреной погодой. Май начался с обильных дождей, в связи с чем обстановка в лесах стала более благоприятной. С начала года в Беларуси зафиксировано около 330 лесных пожаров на общей площади 2,4 тыс. га. Наибольшее количество лесных пожаров произошло в лесхозах Брестской и Гродненской областей.

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