Завидную активность проявили мозыряне. Жителями нашего города было отослано 190 заявок на установку «Сочного дворика»

Мы вам рассказывали про проект «Сочный дворик» от бренда «Сочный». Третий год «Сочный» радует маленьких жителей страны и дарит игровые площадки тем, кто нуждается в улучшении детской инфраструктуры жилого района. В 2019 году границы конкурса «Сочный дворик» расширились: проект пришел в регионы. Всего было подано 988 заявок на установку детских комплексов: 133 из Барановичей, 130 из Бобруйска, 79 из Борисова, 49 из Лиды, 21 из Новополоцка, 45 из Оршы, 147 из Пинска, 194 из Солигорска и 190 из Мозыря. Наш район казался одним из самых активных. До конца апреля организаторы конкурса совместно с администрацией выберут два двора, в которых установят современные детские игровые площадки.Детский игровой комплекс появится и в парке культуры и отдыха «Победа».