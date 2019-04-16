Юный рэпер Степан Гусак пробивает себе дорогу к славе. Правда, без помощи земляков ему не обойтись

Мозыряне продолжают покорять музыкальный олимп. Ксения Ситник, Егор Волчек, Андрей Кунец. Будучи детьми, все они штурмовали детский конкурс «Евровидение». Добраться до вершины удалось в 2005 году. Песня Ксюши Ситник заняла первое место в евроконкурсе. Новое время – новые герои, но цели похожи. Мозырянин Степан Гусак пробивает себе дорогу к славе. Правда, без помощи земляков ему не обойтись.