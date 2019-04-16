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Рубрика: Новости

Юный рэпер Степан Гусак пробивает себе дорогу к славе. Правда, без помощи земляков ему не обойтись

16 апреля 2019, 20:45

Мозыряне продолжают покорять музыкальный олимп. Ксения Ситник, Егор Волчек, Андрей Кунец. Будучи детьми, все они штурмовали детский конкурс «Евровидение». Добраться до вершины удалось в 2005 году. Песня Ксюши Ситник заняла первое место в евроконкурсе. Новое время – новые герои, но цели похожи. Мозырянин Степан Гусак пробивает себе дорогу к славе. Правда, без помощи земляков ему не обойтись.

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