Яркий подарок мозырянам к Международному дню цирка от «Арены»

Цирк—это особенный удивительный мир, мир ярких красок, позитива, эмоций и трюков, от которых дух захватывает. В третью субботу апреля ежегодно отмечается Международный день цирка. В 2019он пришелся на 20 апреля.Заслуженный любительский коллектив Республики Беларусь – образцовая студия циркового искусства «Арена» подготовила мозырянам подарок – яркое представление.Поздравить талантливых артистов приехали представители районной администрации. Председатель райисполкома Елена Павлечко отметила: благодаря цирковой студии Мозырь звучит не только на республиканской арене, но и на мировой. Юные дарования под чутким руководством наставников –творческой семьи Кузнецовых – из года в год становятся победителями и призерами различного рода конкурсов. В 2016 воспитанники студии покорили международный цирковой олимп:с V Международного юношеского циркового фестиваля «Новое поколение» в Монте–Карло мозыряне увезли целых три специальных приза. Копилка значимых наград постоянно пополняется. Представление, посвященное Дню цирка, прошло в лучших традициях мозырских артистов – зрители ни на секунду не отрывали восхищенные взгляды от сцены и каждый номер сопровождали бурными овациями.