Выставка-ярмарка «Все для дома и дачи» снова в Мозыре

Сделано в Беларуси, с душой и любовью. Выставка-ярмарка «Все для дома и дачи» популярна и у производителей, и у покупателей. На ней представлены товары национального производства, которые славятся хорошим сочетанием цены и качества. Например, модную одежду для детей, мужчин и женщин привозят из Витебска и Гродно.

В широком ассортименте – одежда из льна, бижутерия, сумки, перчатки, обувь. Отдельно представлены постельное белье и спортивные костюмы из Светлогорска. Одно из самых изысканных предложений – роскошные скатерти и салфетки с изящной кружевной отделкой.

В торговых павильонах можно найти косметическую продукцию, монастырские сборы, бальзамы, травы и ароматные чаи. Всегда есть покупатели там, где предлагают самые разные приправы.

На старте дачного сезона самое большое скопление покупателей – возле торговых точек с саженцами и рассадой. Клубнику и малину, персики и абрикосы, яблони и груши, выращенные с любовью и заботой, для мозырян привозят со всех уголков Беларуси.

Выставка-ярмарка «Все для дома и дачи» открыта на площади Ленина, у Городского Дворца культуры. По 18 апреля она будет работать с 10.00 до 19.00. В пятницу, 19 апреля, — с 10.00 до 15.00.

Екатерина Юрченко, Лидия Потар, Олег Фицнер. ТКМ