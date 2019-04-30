Встреча работников «Полесьепроекта» с республиканским активом БРСМ

В зале Проектно-изыскательского унитарного предприятия «Институт Полесьепроект» ОАО «Полесьестрой» состоялась встреча с активом БРСМ республики. Знакомство прошло в рамках работы информационной группы.

По всей стране продолжается работа республиканских информационных групп. В рамках их деятельности в Мозырь на встречу с коллективом Проектно-изыскательского унитарного предприятия «Институт Полесьепроект» ОАО «Полесьестрой» приехал актив центрального комитета общественного объединения «БРСМ» во главе с первым секретарем Дмитрием Воронюком.

Кроме обсуждения проблем насущных, на встрече поговорили о внешней политике Беларуси. Такова тема, которую рассматривают на информационных группах в апреле. Гостям также рассказали о направлениях работы института, о важным и самых значимых объектах, которые возведены и продолжают возводиться в городе.

Лидия Потар, Вячеслав Приписнов. ТКМ