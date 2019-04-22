Внимание, розыск!

Внимательно прослушайте следующее объявление. Возможно, вы сможете помочь раскрыть преступление.

19 апреля в продуктовом магазине «Жемчужина» по бульвару Юности мужчина выронил кошелек. Хранитель денег и карточек на полу недолго пребывал в одиночестве. Наблюдательная женщина его моментально подобрала. Но, как говорится, на чужом несчастье счастья не построишь. Сейчас ее ищут милиционеры. Ведь присвоение чужой вещи согласно уголовному кодексу квалифицируется как хищение. Если вы узнали женщину на видео, просьба позвонить по телефону 8-029-538-22-23.