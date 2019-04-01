Вместе делаем город чище

Мозырь преображается с каждым днем. Зимняя серость сменяется весенними красками. И хотя природа не спешит вносить свою лепту в убранство города, свежей зелени пока нет, люди стараются добавить Мозырю цвета. Свежевыкрашенные бордюры, побеленные деревья, обновленный дорожный макияж… Город расцветает с каждым днем, а особенно с каждой субботой, точнее с каждым субботником. Прошедший выходной посвятили Мозырю сразу два коллектива. Сотрудники Мозырского райжилкомхоза трудились практически по всему городу. Район Кургана Славы, городской парк, улица Иваненко, Притыцкого… На территории каждого ЖЭУ был запланирован целый ряд работ. Коммунальники ликвидировали свалки, чистили овраги, убирали песок с проезжей части дорог, производили ямочный ремонт, красили дорожные ограждения и наносили разметку, белили деревья и высаживали новые. Кстати, в этом году запланировано высадить в Мозыре более 2 с половиной тысяч саженцев. Участие в озеленении примут почти полтора десятка организаций. В эту субботу часть молодых деревьев были посажены в районе Кургана Славы. Всего здесь появится около 35 деревьев и 50 кустов можжевельника. На въезде в город вместе с коммунальниками трудились сотрудники райисполкома. По мнению главы района Елены Павлечко, субботник – это еще и хорошая возможность сплотить коллектив. Весенний месячник по озеленению, благоустройству и наведению порядка на территории Мозырского района стартовал в середине марта. Пока участие в нем приняли не все предприятия и организации. Возможность внести свой вклад в преображение родного города есть у каждого. Официально месячник продлится до 11 апреля.