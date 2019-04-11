Весенние палы травы. Масштабное огненное бедствие

На Гомельщине – очередная жертва весенних палов. В Жлобинском районе, пытаясь потушить огонь на своем участке, погиб пенсионер. С начала сезона это пятая жертва горящей травы.

Жители прибрежной части деревни Нагорные сейчас живут буквально как на пороховой бочке. По словам Лидии Николаевны Бобр, только в минувшие выходные МЧС вызывали несколько раз. Ночью страшно спать, вдруг внезапно появившийся огонь подкрадется к дому?Семья Бобр живет на берегу Припяти уже почти 70 лет. Супруг Лидии Николаевны Николай Иванович говорит, что раньше такого масштабного огненного бедствия никогда не было. Речка с каждым годом мелеет, дождей нет, земля и трава сухие. Да и люди более ответственно относились к природе. Понимали, что малейшая искра в секунды превращается в разрушительную стихию. Сезон 2019 может стать настоящей экологической катастрофой. Только в течение прошлой недели на Мозырщине было зарегистрировано более 60-ти возгораний мусора и сухой растительности. Ситуация с травяными пожарами остается крайне напряженной в целом по всей стране. Вместе с травой горят частные дома, дачи, гибнут люди и все живое. На данный момент уже 5 жертв весенних палов. Сотрудники МЧС постоянно говорят об опасности и бессмысленности сжигания травы на корню, а еще напоминают: нарушение требований пожарной безопасности в лесах и на торфяниках,незаконное выжигание сухой растительности, разведение костров в запрещенных местах влечет за собой административную ответственность в виде значительных штрафов.

Виктория Синицкая, Юрий Горобец. ТКМ