Вечер пожелтевших фотографий и воспоминаний, вечер долгожданных встреч 75-летний юбилей отметила СШ №7

Almamater композитора Михаила Финберга и историка-краеведа Александра Бобра .75-летний юбилей в этом году отмечает СШ №7. Праздничный концерт прошел в актовом зале школы.

Кажется, что этот зал с каждым годом становится меньше. Сегодня он едва ли способен вместить всех, кто 7 школу мог бы назвать родным домом. Учителя прежних лет, учащиеся. За 75 лет – это не одно поколение. У ее бывшего ученика Александра Бобра свой юбилей. В этом году исполняется 55 лет с его выпускного школьного звонка. То, без чего не может обойтись ни один школьный юбилей – это, понятное дело, фотографии – черно-белые, будто снятые совсем недавно и рядом цветные – как напоминание о времени. Ушедшем времени юности, больших надежд.Время больших надежд и испытаний – так иногда называют девяностые годы прошлого века. На этот сложный период пришлось руководство школой Раисой Дмитриевной Каркошко, первого в истории Беларуси директора школы, избранного своим коллективом. Было это в 1987 г.Неофициальная главная кузница руководящих кадров для школ города – так порой в шутку здесь называют свое учреждение, вспоминая своих бывших учителей, которые и сегодня возглавляют городские школы. Как доказательство того, что школа не стоит на месте – победы в конкурсах и соревнованиях. Почетные грамоты вручают здесь же на сцене. Носить школьную форму ведущим праздничного вечера осталось считанные недели. Для одиннадцатиклассников Кирилла Жукова и Юлии Клобук – это своебразная репетициия выпускного вечера. А еще повод задуматься о роли школы в своей жизни и о своем будущем.Вечер пожелтевших фотографий и воспоминаний, долгожданных встреч, приуроченный к 75-летию в этом году для выпускников повторится еще не раз, пусть неофициально, в кругу бывших одноклассников и любимых учителей.

Вячеслав Приписнов. ТКМ