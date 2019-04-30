В ночь на понедельник в Мозыре произошло ДТП, в результате которого пострадали два человека. Водитель с места происшествия скрылся.

В ночь после Пасхи на улице Нелидова автомобиль «Фольксваген Шаран» врезался в дерево. В результате столкновения пострадали два пассажира 21 и 22 лет. Парень получил серьезные повреждения и был госпитализирован в реанимационное отделение, девушка – в травматологическое. Водитель, не дожидаясь приезда сотрудников ГАИ, с места аварии скрылся. Спустя время 22- летний мозырянин сам явился в отдел. По факту дорожного происшествия проводится проверка.