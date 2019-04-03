В музее «Палесская веда» открылась выставка «Мир глазами детей». Вернуться в детство, посмотреть на окружающую действительность глазами шести-, семи-, десятилетних детей. Подобная выставка открыта впервые. Работы успела оценить наша съемочная группа.

Яркие краски, четкие линии… Выставка «Мир глазами детей собрала воедино работы юных художников из четырех мозырских студий. «Модуль», «Фарбы», «Веселые краски»,«Юный художник». Работы выполнены детьми разного возраста и в разной технике исполнения, но их объединяет позитивный взгляд авторов на окружающий мир. Мир, когда деревья были большими, а мысли наивными. Решение явить миру зарождающийся талант своих воспитанников, руководители студий приняли единодушно. Наталья Реутская 4 года возглавляет образцовую любительскую студию «Веселые краски». Говорит, что каждая детская работа по-своему уникальна. В отличие от взрослых, дети рисуют в едином порыве. Порой шедевр возникает спустя 30-40 минут. Рисование всегда было и остается любимым детским занятием. В своих изо-студиях ребята окунаются в среду единомышленников. В особую атмосферу, в которой поощряется любое проявление творчества.Увидеть работы юных художников можно. Выставка детских рисунков «Мир глазами детей» открыта в музее «Палеская веда». Посетителей ждут до конца апреля.

Лидия Потар, Юрий Горобец. ТКМ