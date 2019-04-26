В Мозырском районе введен запрет на посещение лесов

Жарко, сухо, ветрено. Малейшая искра в секунды превращается в смертоносное пламя. Сотрудники МЧС и лесхозов работают в режиме боеготовности. В связи с напряженной ситуацией в лесах Мозырского района установлен IV класс пожарной опасности. В связи с этим 26 апреля райисполком принял решение о запрете посещения лесов. В период действия запрета населению нельзя посещать леса, в том числе и для отдыха, также въезжать туда на личном транспорте. Нарушителю могут вынести предупреждение или же наказать штрафом до 25 базовых величин (почти 640 рублей). Если же пострадает лес или торфяник, то штраф может увеличиться вдвое.Кроме того, за незаконное выжигание сухой растительности, трав на корню предусмотрена административная ответственность в виде штрафа до 40 базовых величин.