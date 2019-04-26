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Телеканал Мозырь

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Рубрика: Новости

В Мозырском районе водитель грузовика въехал в теплотрассу: спасатели деблокировали мужчину

26 апреля 2019, 20:02

24 апреля спасателям поступило сообщение о дорожно-транспортном происшествии возле деревни Гурины Мозырского района. Необходима была помощь работников МЧС в извлечении пострадавшего. Выяснилось, что водитель грузового автомобиля не справился с управлением и столкнулся с конструкцией теплотрассы. В результате мужчина оказался зажат в салоне авто. Работники МЧС при помощи специального инструмента деблокировали пострадавшего и передали его бригаде медиков. После осмотра он был госпитализирован в больницу с предварительным диагнозом «ушибы».

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