В Мозырском районе водитель грузовика въехал в теплотрассу: спасатели деблокировали мужчину

24 апреля спасателям поступило сообщение о дорожно-транспортном происшествии возле деревни Гурины Мозырского района. Необходима была помощь работников МЧС в извлечении пострадавшего. Выяснилось, что водитель грузового автомобиля не справился с управлением и столкнулся с конструкцией теплотрассы. В результате мужчина оказался зажат в салоне авто. Работники МЧС при помощи специального инструмента деблокировали пострадавшего и передали его бригаде медиков. После осмотра он был госпитализирован в больницу с предварительным диагнозом «ушибы».