В Мозырском районе прошла Ярмарка вакансий для безработных граждан и тех, кто находится в поиске лучшего места

Строители, продавцы, повара. На данный момент представители именно эти специальностей наиболее востребованы у мозырских работодателей. 858 свободных вакансий и 265 официальных безработных. Цифры красноречиво отражают ситуацию, которая на данный момент сложилась на рынке труда. Предложение в разы превышает спрос. В нынешней ярмарке вакансий участие приняли более 30 предприятий. «Мозырьпиво», швейная фабрика, кабельный завод и другие. Формат мероприятия позволяет нанимателю и соискателю работы встретиться лицом к лицу, обговорить требования и условия.

Как грамотно оформить резюме, как вести себя на собеседовании, чтобы произвести положительное впечатление у работодателя, ответ на эти вопросы можно было получить у психолога. Специалисты бизнесцентра в свою очередь делились опытом и практическими наработками с теми, кто хочет открыть собственное дело. Информацию об имеющихся вакансиях можно узнать, не выходя из дома, на сайте Министерства труда. Общереспубликанская база постоянно обновляется. Также Управление по труду, занятости и соцзащите предлагает переобучиться и получить востребованную специальность. К примеру, профессию швеи, повара, продавца или мастера по маникюру.