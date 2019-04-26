В Мозырском райисполкоме подвели промежуточные итоги социально-экономического развития, рассмотрели исполнение бюджета, а также проанализировали подготовку организаций ЖКХ к работе в осенне-зимний период

По итогам социально-экономического развития за первый квартал 2019 в промышленной сфере Мозырского района наблюдается положительная динамика. Большинство прогнозных показателей и доведенных заданий было выполнено. Мозырь—важный регион Гомельской области, с большим промышленным потенциалом. Лидерство должно быть оправдано качественной и продуктивной работой. Акценты расставлены на максимальную загрузку производственных мощностей, поиск новых рынков сбыта, а это напрямую связано с разгрузкой складских запасов, созданием новых рабочих мест и, соответственно, достойной оплатой труда. Для того чтобы идти в ногу со временем и быть конкурентоспособными, прежде всего на мировом рынке, предприятиям нужно системно проводить техническое перевооружение. На заседании была проанализирована и ситуация, сложившаяся на рынке труда. Реализация мер по обеспечению занятости населения позволила сохранить уровень безработицы в пределах 0,5 процента от численности экономически активного населения района. Согласно официальным данным, номинальная начисленная заработная плата составляет без малого 980 рублей. Наиболее высокие зарплаты в сферах промышленности, строительства, транспорта и связи, финансовой и страховой деятельности. Также в ходе заседания обсудили итоги исполнения бюджета и подготовку организаций жилищно-коммунального хозяйства к работе в предстоящий осенне-зимний период.