В Мозыре завершилась республиканская акция МЧС «День безопасности. Внимание всем!»

В рамках 1 этапа республиканской акции МЧС «День безопасности. Внимание всем!» профилактические мероприятий прошли в кинотеатре «МИР», а также крупных торговых центрах «ГлобалМаркет» и «Малининский». Активисты молодежной организации спасателей-пожарных вместе с работниками МЧС и пожарными добровольцами старались интересно и весело рассказать о правилах безопасности. В конкурсную программу были включены тесты на знание правил поведении в толпе, торговых центрах и в других чрезвычайных ситуациях. Посетителям предлагали также попробовать свои силы в правильной установке пожарных извещателей и «прочитать» знаки пожарной безопасности. Здесь же состоялась презентация новой рекламной кампании МЧС «Проведи время с пользой!». Каждый, кто полностью прошел специальный тест получил «Благодарность» от спасателей. Второй этап акции спасатели Мозырского районного подразделения МЧС провели в Прудковском и Михалковском сельсоветах, где состоялись ярмарки безопасности. Участники профилактических мероприятий приняли участие в тематических конкурсах по предотвращению чрезвычайных ситуаций, познакомились поближе с противопожарным оборудованием, а также специальными предложениями страховой компании «Белгосстрах» на случай возможных происшествий. Для создания хорошего настроения перед жителями выступили творческие коллективы отдела культуры. Самые активные граждане и победители конкурсов получили от спасателей обучающие брошюры, детские раскраски и наклейки от героев мультсериала МЧС «Волшебная книга».