В Мозыре состоялся зональный смотр областного этапа 12 республиканского фестиваля художественного творчества «Вяселкавы карагод». Участие в нем приняли ребята из 8 районов Полесского куста. Мозырь на конкурсе представили воспитанники Центра коррекционно-развивающего обучения и реабилитации.

Зональный смотр областного этапа республиканского фестиваля «Вяселкавы карагод» состоялся на базе 16 мозырской школы. Фестиваль проводится уже в 12 раз. Его главная особенность в том, что свои таланты на сцене демонстрируют воспитанники школ-интернатов, центров коррекционно-развивающего обучения и реабилитации. Основная цель фестиваля – создать условия для сотрудничества и совместного творчества детей с особенностями психофизического развития и обычных детей. Это позволяет ребятам почувствовать себя успешными и востребованными.Конкурс «Вяселкавы карагод» собрал вместе ребят из 8 районов Полесского региона. Наровля, Ельск, Петриков, Лельчицы, Житковичи, Октябрьский. Мозырский район представляли коллектив «Вяселка» Центра коррекционно-развивающего обучения и реабилитации и воспитанники детского дома.Конкурс проводится раз в три года. За это время маленькие артисты взрослеют, появляются новые таланты.Оценить выступление ребят приехало профессиональное жюри. Оно и должно определить победителей на региональном уровне. Лучшие примут участие в областном этапе республиканского фестиваля «Вяселковы карагод».