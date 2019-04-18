В Мозыре пострадал пассажир рейсового автобуса. Водитель, отъезжая от остановки, не заметил пожилого мужчину и зажал его дверями

Днем 16 апреля на ул. Чапаева на остановке общественного транспорта произошло ЧП. Предварительно, водитель рейсового автобуса № 5, 1956 года рождения, отъехал от остановки, не убедившись в том, что все пассажиры вышли. В итоге, нога 80-летнего мужчины оказалась зажата дверями, а сам он находился уже на улице. Остальные пассажиры начали кричать, водитель остановил автобус. Пострадавший был доставлен в больницу. У него диагностированы переломы ноги и ушиб локтя. ГАИ проводит проверку.