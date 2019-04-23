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Рубрика: Новости

В Козенкахв результате вероятного поджога огнем уничтожен деревянный дом

23 апреля 2019, 20:22

20 апреля около полуночи на пульт центра оперативного управления МЧС поступило сообщение о пожаре в частном доме в агрогородке Козенки. К моменту прибытия первых отделений спасателей деревянное строениебыло полностью объято пламенем. Сотрудники МЧС в считанные минуты остановили стихию. Однако огонь успел уничтожить веранду и кровлю дома. Пострадавших нет. Одна из версий возникновения пожара – это
поджог. Правоохранительные органы проводят проверку.

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