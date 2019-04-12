Участники конференции «Нефтегазовые рынки Центральной и восточной Европы»приехали на нефтеперерабатывающий, чтобы своими глазами увидеть мозырский гигант

В Минске 8-9 апреля прошла конференция «Нефтегазовые рынки Центральной и восточной Европы». Более 200 участников из десятка стран мира: Польши, Чехии, Словакии, Венгрии, Румынии, Болгарии, стран Балтии, Украины, Беларуси, Европейской части России собрались, чтобы обсудить текущее состояния мирового рынка нефти и нефтепродуктов. Форум посетили и представители Мозырского НПЗ. А уже после его окончания сами принимали гостей. Сразу несколько участников конференции приехали на нефтеперерабатывающий, чтобы своими глазами увидеть мозырский гигант.

Участники конференции «Нефтегазовые рынки Центральной и восточной Европы» приехали на Мозырский НПЗ, чтобы своими глазами посмотреть, как работает гигант нефтехимии. Представители нефтеперерабатывающих, логистических предприятий из Литвы, Латвии и России проехали по территории завода, побывали на строящихся объектах. Обширная экскурсия по заводу, знакомство с результатами проводимой модернизации, информация из первых уст. Пообщались гости и с руководством предприятия. Впечатления от увиденного и услышанного остались весьма положительные.Такие встречи – это обмен полезной информацией и возможность налаживания деловых контактов. То есть, работа на перспективу. Кстати, в двадцатых числах апреля в Мозыре соберутся представители нефтедобывающей и нефтеперерабатывающей отраслей, производители и поставщики оборудования, лицензиары. Их объединит научно-техническая конференция, одним из организаторов которой выступает именно Мозырский НПЗ. Форум соберет профессионалов отрасли со всего мира. Темой для обсуждения станет развитие нефтеперерабатывающих и нефтехимических производств Республики Беларусь.

Лидия Потар, Вячеслав Пересыпкин. ТКМ