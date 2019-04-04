Учащиеся Гомельской области завоевали 101 диплом на республиканской олимпиаде по учебным предметам. 11 дипломов у мозырских школьников

101 диплом на республиканской олимпиаде по учебным предметам. По информации главного управления образования Гомельского облисполкома, это лучший результат среди областей. На втором месте Гродненская область — у нее 99 дипломов. Школьники Гомельщины привезли 14 дипломов по математике, 12 по информатике и столько же по трудовому обучению. Также высокие результаты по биологии и обществоведению — по семь дипломов. Кроме того, команда области отличилась в олимпиаде по русскому языку и литературе. Ребята завоевали семь дипломов. Что касается результатов непосредственно по районам области, то тут больше всего дипломов получили школьники и гимназисты Советского района Гомеля (23 диплома). Далее идет Жлобинский район — 14 дипломов и по 11 у нашего, Мозырского района, Центрального и Железнодорожного районов Гомеля. Особо хочется отметить вклад в дипломную копилку воспитанников клуба юных пожарных Мозыря. Ребята завоевали целых семь дипломов по информатике.