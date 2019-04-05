Субботник в санатории «Сосны»

Уникальную природную красоту территорий вокруг санатория «Сосны» бережно оберегают не только его сотрудники, но и большинство заводчан. Одна из хороших традиций работников Мозырского нефтеперерабатывающего – весенние субботники. В канун отпускного сезона 35 активистов, представляющих все 22 цеха предприятия, приехали в санаторий, чтобы если не отдохнуть, то с пользой провести время: подышать свежим воздухом, получить порцию витамина «Д» на солнышке, зарядиться положительными эмоциями и, заодно, навести порядок.

Санаторий «Сосны» — очень популярная здравница на территории белорусского Полесья. Сюда приезжают отдыхающие со всей страны и из ближнего зарубежья. Конечно, основное количество отдыхающих – заводчане и их семьи. Кроме качественного медицинского обслуживания в «Соснах» предлагают и отдых, что называется, для души. На живописном берегу Припяти расположена целая турбаза, а сами площадки в летнее время заняты любителями отдыха на природе. Первые турслеты начнутся, как только позволят погодные условия. И они будут проходить в месте не только красивом, но и чистом.

Екатерина Юрченко, Светлана Грудько, Олег Фицнер. ТКМ