Совхоз-комбинат «Заря» приступил к севу кукурузы. Для хозяйства это стратегическая культура. Кукуруза не привередлива к природным катаклизмам и весьма плодовита. Репортаж с полей смотрите далее.

В совхоз-комбинате «Заря» к царице полей относятся соответствующе, с почестями и заботой. Ведь кукуруза – стратегическая культура, кормовой фундамент для животноводства. Как только почва прогрелась до 10 градусов, аграрии приступили к севу. Но этому предшествовали масштабные подготовительные мероприятия. Техника и люди были приведены в боеготовность, еще один важный и обязательный агротехнический прием –

культивация почвы, чтобы удержать в ней влагу. В яркий солнечный день с одного гектара испаряется в среднем 100 тонн влаги. А сухую землю кукуруза не любит, это снижает урожайность. Посевная кампания для аграриев – это основа основ. Дело весьма ответственное. Заступают в 7 утра, а заканчивают в 7 вечеров. Обедают здесь же на поле, так сказать, не отходя от сеялок.Особенностью посевной кампании 2019 для совхоз-комбината«Заря» –это то, что площади под сев кукурузы увеличились. Это стало возможным благодаря аренде наровлянских земель. Общая площадь под кукурузу сейчас составляет 4 870 гектаров.Дела большие, труд тяжелый. Чтобы люди выкладывались по максимуму, создаются оптимальные условия. Также стимулировать трактористов призвано и ежегодное соревнование. Здоровая конкуренция – залог общего успеха. По итогам лучшие из лучших получат ценные подарки.Мозырские аграрии царицу полей уважают. За не привередливость к погодным условиям и за ее плодовитость. Грамотно посеянная культура с одного гектара в среднем дает 10 тонн зерна. Аграрии совхоз-комбината«Заря» планируют завершить сев кукурузы до 8 мая.

Виктория Синицкая, Вячеслав Приписнов. ТКМ