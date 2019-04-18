Совместные учения МЧС и лесхоза

Начался пожароопасный период. МЧС и лесхоз к нему готовы. Навыки и алгоритм совместных действий отрабатывается в рамках комплексных учений.

В Боковском лесничестве пожар. От искры вспыхнула сухая трава. Огонь со скоростью ветра, в прямом смысле, приближается к лесу, грозя экологической катастрофой. Разгул стихии заметили десантники-пожарные, которые в это время патрулировали на вертолете. Такова легенда учений, а проводятся они для того, чтобы на практике посмотреть взаимодействие всех заинтересованных структур в плане обнаружения и ликвидации пожаров в природных экосистемах. Алгоритм действий давно разработан и уже не единожды отработан. Чтобы остановить пламя, трактор делает тройную опашку. Это преграда для огня, чтобы он не распространялся далее. На места условного ЧП первыми прибывают работники лесхоза, спустя считанные минуты на помощь поспевают пожарные. Задача у каждого своя, но цель общая – ликвидировать возгорание в кратчайшие сроки, чтобы минимизировать последствия.Традиционно к пожароопасному периоду готовятся заблаговременно, чтобы встретить его, как говорится, во всеоружии. В большинстве случаев возгорания в экосистемах обнаруживают именно работники лесхозов. Средства пожаротушения, техника и, конечно же, люди. Все это в комплексе позволяет не допустить разгула стихии и бороться с пламенем до приезда пожарных.В Боковском лесничестве система видеонаблюдения уже незаменимая вещь в плане обнаружения очага возгорания. Камера, которая поворачивается на 360 градусов, охватывает радиус до 15 километров. У монитора дежурство ведется круглосуточно. Ведь вовремя заметить пожар—это один из самых значимых моментов в борьбе со стихией.

Виктория Синицкая, Вячеслав Приписнов. ТКМ