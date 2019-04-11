Снос старого дома на Рыжкова

Деревянный обвитый плющом дом на Рыжкова.Построен в 1951 году. Разрушен в 2019. Почти семьдесят лет назад это был настоящий домик окнами в сад. Но, время идет… Восемь квартир жильцы покинули около шести лет назад. Дом был признан непригодным для жилья. Исторической ценности здание не представляло. В рамках месячника по благоустройству решено было снести. И теперь в этом дворе главный – экскаватор. Удар ковшом и рушатся перегородки, стены. Через пару дней это здание останется только в памяти мозырян. Что будет на месте снесенного дома, пока не известно.

Светлана Грудько, Олег Фицнер. ТКМ