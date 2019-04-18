Самые позитивные и добрые пожелания накануне звучали в адрес нефтепереработчиков, которые вышли на заслуженный отдых. Торжественный вечер — давняя заводская традиция. Именно на нем говорят слова благодарности тем, для кого биография завода — часть собственной биографии.Инспектор отдела социального развития Елена Астапенко на протяжении многих лет занималась организацией подобных вечеров. А сегодня она — одна из 15-ти героев праздника.

39 лет родному предприятию отдал и Борис Анатольевич Данилов. На Мозырщину молодой инженер попал по распределению, после окончания московского института. Прошел путь от оператора до заместителя начальника производства. При его непосредственном участии на НПЗ запущено было целых 8 объектов!

Своя история жизни и становления в большой заводской семье есть у каждого из собравшихся в Хрустальном зале Дворца культуры. Традиционно рядом с опытными работниками — руководители структурных подразделений, которые не скупятся на душевные слова. Героям торжества вручают почетные грамоты и специально изданные «Книги безграничной благодарности и хороших добрых пожеланий».

На каждой книжной странице — мудрые жизненные изречения. Нашлось место для памятных текстов от коллег и фотоснимков. Чтобы было о чем вспомнить в новой, размеренной жизни на заслуженном отдыхе.

Екатерина Юрченко, Вячеслав Приписнов. ТКМ