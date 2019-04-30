Самую красивую студентку выбрали в Мозырском педагогическом университете. Традиционный конкурс «Мисс Университет» стал самым красивым и самым долгожданным праздником весны.

В конце апреля в Мозырском педагогическом университете состоялось самое яркое и самое весеннее событие – конкурс красоты и грации «Мисс университет–2019». Навыки дефиле, сценической речи, актерского мастерства… Подготовка к конкурсу шла несколько месяцев. 5 претенденток на победу и непростой выбор. В итоге жюри присудило победу студентке второго курса технолого-биологического факультета Ангелине Тысевич. В Мозырь девушка приехала из Барановичей. Ангелина рассказывает, что особенно скрупулезно готовилась к творческому конкурсу. Репетировала танец. Сама выступила и в качестве танцовщицы, и в качестве хореографа. Помогло то, что много лет занималась танцами разных стилей и направлений.

Свою мисс выбирали и посредством Интернет-голосования. По его результатам титул «Мисс ONLINE» получила Анастасия Андреева. Среди участниц определили Мисс обаяние, Мисс спорт, Мисс артистизм, первая вице-мисс. В целом, ни одна красавица не осталась без титула. И каждая получила подарки от спонсоров мероприятия.

Лидия Потар, Вячеслав Приписнов. ТКМ