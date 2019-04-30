Рядом с горнолыжным комплексом высадили несколько десятков деревьев

Аллея из лип и кленов сегодня обрамляет дорогу неподалеку от горнолыжного комплекса. Ее высадили в день 33 годовщины аварии на Чернобыльской АЭС. С инициативой выступил Депутат Палаты представителей Национального собрания Республики Беларусь Николай Рассоха.В посадке аллеи приняли участие десятки горожан. Среди самых активных – учащиеся лицея строителей.Всего было высажено около 180 деревьев. При этом постарались соблюсти все правила посадки. Результат не заставит долго ждать. Совсем скоро аллея зазеленеет.

Лидия Потар, Олег Фицнер. ТКМ