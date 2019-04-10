Рейд налоговой по выявлению нелегальных такси

Существует мнение, что в Мозыре соотношение официальных и неофициальных перевозчиков (таксистов, работающих официально и нелегалов) 50 на 50. Их противостояние длится уже не один год. Усилия по наведению порядка в этой сфере прилагают и налоговики. В очередной рейд вместе с инспекторами отправилась наша съемочная группа.

В Мозыре частным извозом на легковых машинах по информации налоговой инспекции, занимаются 142 человека. По мнению официальных перевозчиков, конкуренцию им составляет почти столько же таксистов-нелегалов. Регулярные рейды выявляют тех, кто уклоняется от уплаты налогов. Очередное контрольное мероприятие прошло под объективом видеокамеры. Субботний день. Инспектор набирает номер одной из служб такси.Машина приходит в назначенное место, в назначенное время. Все документы в порядке, перевозчик официально зарегистрирован. В интервью нашему Телеканалу говорит, что к таким рейдам относится положительно. Ведь нелегалы действительно мешают работать. Еще несколько попыток вызова, и снова приезжают официальные перевозчики. На этот раз контрольное мероприятие не выявило ни одного факта незаконной предпринимательской деятельности.Желтые наклейки, шашечки на крыше. Внешняя атрибутика отнюдь не гарантирует, что за рулем официально зарегистрированный перевозчик. Внутри автомобиль должен быть оборудован таксометром и кассовым аппаратом. Но многим пассажирам нет принципиальной разницы, кто за рулем и будет ли по итогу чек. Во всяком случае, до тех пор, пока речь не идет о безопасности. А здесь разница очевидна. «Настоящий» таксист перед выходом на линию должен пройти медика и механика, а обязательная страховка пассажира гарантирует выплату компенсации в случае ДТП. Так что если жизнь дорога, голосовать лучше за официалов. Голосовать рублем.

Лидия Потар, Олег Фицнер. ТКМ