Велодорожку за улицей Нагорная убирали представители сользавода. Чистоту и порядок на этой территории только в нынешнем сезоне наводили несколько раз. К сожалению, место популярно не только среди любителей здорового образа жизни.
Чисто не там, где убирают, а там, где не мусорят. О старой непреложной истине, к сожалению, забыли некоторые жители Мозыря. Те, кто свое свободное время проводит в районе улицы Нагорной. Велодорожка оказалась популярна не только среди любителей здорового образа жизни, но и среди их антиподов. Только в нынешнем сезоне уборку здесь проводили несколько раз. Но количество мусора, оставляемого горе-отдыхающими, только растет.Во время субботника «солевики» собрали и вынесли с местных оврагов десятки мешков мусора. Пустые бутылки и банки, упаковки от еды и пакеты. Одни сознательные мозыряне убирали за другими, теми, кто систематически пытается превратить все вокруг в одну большую свалку. Два километра велодорожки засияли чистотой. Остается надеяться, что надолго.
Екатерина Юрченко, Светлана Грудько, Юрий Горобец. ТКМ
Работники сользавода навели порядок на велодорожке
Велодорожку за улицей Нагорная убирали представители сользавода. Чистоту и порядок на этой территории только в нынешнем сезоне наводили несколько раз. К сожалению, место популярно не только среди любителей здорового образа жизни.