Работники сользавода навели порядок на велодорожке

Велодорожку за улицей Нагорная убирали представители сользавода. Чистоту и порядок на этой территории только в нынешнем сезоне наводили несколько раз. К сожалению, место популярно не только среди любителей здорового образа жизни.

Чисто не там, где убирают, а там, где не мусорят. О старой непреложной истине, к сожалению, забыли некоторые жители Мозыря. Те, кто свое свободное время проводит в районе улицы Нагорной. Велодорожка оказалась популярна не только среди любителей здорового образа жизни, но и среди их антиподов. Только в нынешнем сезоне уборку здесь проводили несколько раз. Но количество мусора, оставляемого горе-отдыхающими, только растет.Во время субботника «солевики» собрали и вынесли с местных оврагов десятки мешков мусора. Пустые бутылки и банки, упаковки от еды и пакеты. Одни сознательные мозыряне убирали за другими, теми, кто систематически пытается превратить все вокруг в одну большую свалку. Два километра велодорожки засияли чистотой. Остается надеяться, что надолго.

Екатерина Юрченко, Светлана Грудько, Юрий Горобец. ТКМ