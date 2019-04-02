Работать по закону. Борьба с нелегальными таксистами

Не дают работать по закону! В Мозыре вновь набирает обороты противостояние таксистов. Перевозчики, работающие официально борются с теми, кто таксует нелегально. В налоговой инспекции обещают усилить контроль за извозчиками. Вступить в борьбу предлагают и самим мозырянам. Как – смотрите в следующем сюжете.

Александр показывает все атрибуты настоящего таксиста. Кассовый аппарат, таксометр и множество различных разрешительных документов. В профессии он уже больше 10 лет. В последние годы работать приходится в ситуации абсолютно нездоровой конкуренции. По данным налоговых служб, официально извозом в Мозыре сегодня занимаются 142 человека. По мнению Александра, не меньшее количество таксует нелегально. Автомобиль для многих из средства передвижения превратился в единственное средство заработка. В проигравших те, кто выбирает законный способ получения прибыли.

110 рублей единого налога, такая же сумма для отчисления в фонд соцзащиты, страховка на пассажира, машину, ТО два раза в годи так далее. В итоге полученный доход приходится делить на два. А еще медосмотры, обучение… Таким образом государство диктует таксисту определенные условия, гарантирующие безопасность перевозки. Другое дело нелегал. Никаких выплат, никакого контроля…

Кроме всего прочего, легальный таксист строго органичен тарифами.Сумма за поездку отражается в чеке. С нелегалом как на базаре – никакого чека, а сумма зависит от клиента.

В Мозыре есть целые фирмы, которые берут под крыло тех, кто работает без оформления. Александр говорит, сейчас на рынок услуг приходят перевозчики, которые обещают решить вопрос с налоговой и оформлением. Вестись на такие предложение крайне опасно.

Штраф до ста базовых, а это больше 2 с половиной тысяч рублей, конфискация дохода и вопрос о конфискации авто. Борьбу с нелегалами действительно ужесточат. Содействие могут оказать и сами пассажиры.

В Мозырском районе за прошлый год налоговыми службами было установлено 14 фактов незаконных пассажирских перевозок. В этом году всего 4. В ближайшее время количество проверок обещают увеличить.

Лидия Потар, Юрий Горобец, Олег Фицнер. ТКМ