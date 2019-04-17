Производитель мебели № 1 в Беларуси «Холдинговая компания «Пинскдрев» сообщает о том, что с 20 по 30 апреля в фирменных магазинах пройдет «Мебельная ярмарка»

Производитель мебели № 1 в Беларуси «Холдинговая компания «Пинскдрев» подготовила для своих покупателей очередной весенний подарок. С 20 по 30 апреля в фирменных магазинах пройдет «Мебельная ярмарка». Подробности далее.

«Пинскдрев» –старейшее мебельное предприятие Беларуси, благодаря своей качественной и стильной продукции в рекламе не нуждается. Поэтому администрация фирменных магазинов информирует своих покупателей об очередной акции, которая называется «Мебельная ярмарка». С 20 по 30 апреля на корпусную мебель из массива и ДСП, а также мягкую мебель, которая представлена в торговых залах, скидка 15 процентов. Все эти категории отличаются широким ассортиментным рядом, а вся продукция, в свою очередь, отличается качеством, красотой и стилем. Лучшие материалы, европейская фурнитура, современные технологии производства. Поэтому надежность и долговечность гарантированы. Приобрести статусный кожаный диван можно также со скидкой 15 процентов. Заботясь о своих покупателях и понимая, что хороший сон – это залог здоровья, основа основ, «Пинскдрев» предлагает широкий ряд ортопедических матрасов различных степеней жесткости. Модели для тех, кто ценит высокое качество, надежные технологии и натуральные материалы. Благодаря чехлу из экологически чистого льна создан правильный микроклимат для здорового сна. На матрасы в торговых залах, опять же в рамках акции, скидка 15 процентов. Причем, покупку можно оплатить наличными, а также взять в рассрочку на 12, 24 или 36 месяцев. Напоминаем, «Мебельная ярмарка» продлится в фирменной сети магазинов «Пинскдрев» с 20 по 30 апреля. Адреса магазинов в Мозыре: бульвар Дружбы, 1 б, телефон для справок 20-57-56, Ленинская, 62, телефон 32-35-66. В Калинковичах магазин расположен по адресу Подольская, 12. Здесь информацию можно получить, позвонив по номеру 8-02345-4-61-07.