С Новым Годом!
Телеканал Мозырь

Сегодня:

м/с

% влажности

Ночью:

м/с

% влажности

Завтра:

м/с

% влажности

«
»
 
Рубрика: Новости

Профессионально-ориентационное мероприятие прошло на базе ИК-20

3 апреля 2019, 20:37

Профессионально-ориентационное мероприятие прошло на базе ИК-20. Знакомиться с нюансами работы системы исполнения наказаний приехали ученики второй школы. Рассказ о профессии, о профильных вузах, ответы на многочисленные вопросы и самый интересный момент. Непосредственно экскурсия по территории исправительного учреждения. Руководство колонии уверено, такие профориентационные мероприятия школьникам помогают с трудным выбором – определиться с будущей профессией, а учреждение готовит себе квалифицированные кадры.

Комментарии запрещены
«
»