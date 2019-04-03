Профессионально-ориентационное мероприятие прошло на базе ИК-20. Знакомиться с нюансами работы системы исполнения наказаний приехали ученики второй школы. Рассказ о профессии, о профильных вузах, ответы на многочисленные вопросы и самый интересный момент. Непосредственно экскурсия по территории исправительного учреждения. Руководство колонии уверено, такие профориентационные мероприятия школьникам помогают с трудным выбором – определиться с будущей профессией, а учреждение готовит себе квалифицированные кадры.