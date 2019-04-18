Проезд к кладбищам на территориях зон отчуждения без пропусков будет разрешен 4-7 мая, сообщает БЕЛТА со ссылкой на администрацию зон отчуждения и отселения МЧС Беларуси.

В Беларуси 7 мая Радуница. Проезд к кладбищам на территориях зон отчуждения и отселения на время будет разрешен без пропусков, но с обязательной регистрацией на контрольно-пропускных пунктах. Беспропускной порядок будет действовать с 4 по 7 мая, а также дополнительно 2 мая на территории Наровлянского района и 28 апреля на территории Ветковского района Гомельской области. Пребывание разрешается с 9.00 до 17.00. В другие дни для въезда на указанные территории необходимо получить пропуск.Для посещения кладбищ в эти дни необходимо иметь с собой и предъявить по требованию паспорт или иной документ, удостоверяющий личность, а также документы на транспортное средство при передвижении на нем. Расположенные на территории радиационно-экологического заповедника в Хойникском, Брагинском и Наровлянском районах Гомельской области кладбища одновременно относятся и к пограничной зоне, поэтому для иностранцев необходимо дополнительно получить пропуск в погранзону в территориальных органах пограничной службы.Въезжать на территорию Полесского государственного радиационно-экологического заповедника необходимо только через контрольно-пропускные пункты. При выезде из заповедника будет производиться радиационный контроль.