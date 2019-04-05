Проблемы жителей Мозырского района выслушал, а некоторые и помог решить, помощник Президента по Гомельской области Юрий Шулейко

Банку на Пролетарской быть, с ограждением в садоводческих товариществах разобраться, работу можно найти. Проблемы жителей Мозырского района выслушал, а некоторые – помог решить, помощник Президента по Гомельской области Юрий Шулейко.

Отделение «Беларусбанка» на улице Пролетарской должно быть открыто до 1 июля текущего года. Соответствующее поручение ответственные специалисты получили во время комиссионного обследования с участием помощника Главы государства – инспектора по Гомельской области Юрия Шулейко. Закрывшееся в ноябре 2018-го банковское отделение для шести тысяч жителей микрорайона стало действительно большой проблемой. Активные и неравнодушные мозыряне волнующую тему подняли и во время акции БелТА «Ваш вопрос Президенту». Оказалось, прекращение работы – ситуация временная.

Выездная комиссия в пятницу утром побывала и в гостях у одиноко проживающей мозырской пенсионерки. Ольга Илларионовна к помощнику Президента обратилась во время прямой телефонной линии. Жаловалась на сырость и плесень в квартире, просила посодействовать в общении с ЖКХ.На этих фотографиях действительно видно, ситуация – не из приятных. При этом во внимание следует принять, что снимкам уже два года. После проведенного капремонта проблема с сыростью в местных квартирах стала не актуальна. Заявительнице осталось довести ремонт до конца. Правда, уже за счет собственных средств. Капремонты и благоустройство территорий, начисление пенсий и состояние дорог, земельные споры и судоисполнение. На прямую телефонную линию помощнику Президента поступило 13 вопросов от жителей Мозыря, Речицы, Лельчиц и Гомеля. На личный прием записалось еще 22 человека. Заявители отстаивали свое право на ограждение въезда в садоводческое товарищество и пытались по-своему помочь внукам. Были жалобы на качество медобслуживания и содействие с трудоустройством. От всех обратившихся приняты заявления. Каждый вопрос рассмотрят индивидуально. Целей у выездных приемов, как минимум, две: помочь населению и оценить работу местной власти.

Екатерина Юрченко, Светлана Грудько, Олег Фицнер. ТКМ