Пожар в центре города. Горел дом на Пролетарской. Погибла женщина

Сообщение о пожаре жилого дома по улице Пролетарской поступило в центр оперативного управления Мозырского ГРОЧС в 10 часов 24 минуты. Когда к месту вызова прибыли спасатели,пожар буквально бушевал. Языки пламени и клубы дыма, деревянный трехквартирный дом был полностью охвачен огнем.Жильцы квартиры №3 – муж и жена-пенсионеры самостоятельно покинули дом еще до приезда спасателей. Еще один мужчина, сын хозяйки первой квартиры, выбрался уже с горящего дома тоже сам.Пострадавшего оперативно передали работникам скорой медицинской помощи. После осмотра с предварительным диагнозом ожоги 1-2-3 степени 50% тела мужчину госпитализировали. Соседи рассказали спасателям, что внутри может находиться его престарелая 91-летная мать. Пожар удалось ликвидировать. Звеном газодымозащитной службы при разборе строительных конструкций в одной из комнат был обнаружен обгоревший труп женщины, это и была хозяйка квартиры №1. В результате пожара уничтожена кровля, перекрытие, имущество внутри первой квартиры. Причина пожара устанавливается. Рассматриваются две версии нарушение правил эксплуатации печей, теплогенерирующих агрегатов и устройств и неосторожность при курении.Проверку проводит следственно-оперативная группа.