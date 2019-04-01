Поздравления в 90-летий юбилей от Красного Креста

Марии Николаевне Журко сегодня 90лет. Обычно такие внушительные юбилеи собирают за праздничным столом большую семью: детей, внуков, правнуков. Так получилось, что дерево жизни бабушки корней не пустило, Мария Николаевна человек одинокий. Но это не повод для грусти, особенно в юбилей. Представители Красного Креста решили подарить Марии Николаевне праздник. В гости – с подарками и теплыми добрыми словами.Мария Николаевна – одна из 16 подопечных красного креста. Не забыть, помочь, поддержать. Причем не разово, а постоянно. Кстати, первой Марию Николаевну поздравила ее медсестра Зинаида. Всем поздравлениям бабушка рада, хотя призналась, жить ей уже трудно, но всем, знакомым и не знакомым желает в свой юбилей только добра, счастья и радости.