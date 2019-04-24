Потаповы из поселка Криничный недавно пополнила ряды семей, которые улучшают демографическую ситуацию в районе и, в целом, в стране

В семье Потаповых из поселка Криничный три недели назад произошло радостное событие, пополнение, на свет появился Архип. Это уже третий по счету ребенок, причем, все трое мальчишки. Счастливая мама Олеся никогда не думала, что они с мужем станут многодетными родителями. В семье Потаповых ждали, что третьей родится мамина помощница, а в итоге мальчик.

Олеся, как представительница прекрасной половины человечества, сейчас, можно сказать, в оппозиции, но ее мужчины всячески стараются компенсировать это: и радость, и заботы разделили на всю семью. По словам многодетной мамы, беременность – это таинство, зарождение новой жизни, а еще открытие творческого потенциала. Ожидая Елизара, готовила торты из мастики, на последнего Архипа – увлеклась изготовлением ростовых цветов. Кстати, бабушка Олеси Мария Степановна воспитала пятерых детей и она надеется, что внучка ее догонит. Дети – цветы жизни, букет из трех цветов, конечно, красивый, но не пышный.